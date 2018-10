27 ottobre 2018- 18:17 Lombardia: Cattaneo, situazione rifiuti non allarmante (2)

(AdnKronos) - "Regione Lombardia -aggiunge l'assessore- si è già attivata per rafforzare il presidio territoriale aumentando le verifiche e i controlli sugli impianti non autorizzati, anche attraverso la collaborazione con il nucleo operativo ecologico dell'Arma dei carabinieri e con i carabinieri forestali".Con Arpa, inoltre, "si stanno definendo ulteriori progetti per rafforzare i controlli anche attraverso nuove tecnologie, come l'utilizzo di immagini satellitari e di droni. Ricordo, infine -conclude- che la Lombardia ha avviato una sperimentazione, in collaborazione con le forze dell'ordine, che ha permesso di incrementare la sorveglianza ricorrendo a controlli a campione e non previsti. Questa modalità è stata ripresa l'anno scorso dal ministero in una circolare volta a contenere e contrastare la situazione degli incendi".