LOMBARDIA: CATTANEO, SOSTENIBILITà ALLA BASE DELLO SVILUPPO DELLA REGIONE

3 luglio 2017- 17:02

Milano, 3 lug. (AdnKronos) - "Il processo di sviluppo della nostra regione non può non prescindere dal concetto di sostenibilità, che realizza un approccio culturale teso a considerare ogni cosa come una possibile risorsa, senza escludere nulla, unico modo per garantire uno sviluppo equilibrato della società, così come evidenziato anche da Papa Francesco". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Raffaele Cattaneo, introducendo questo pomeriggio i lavori del convegno 'La sfida della sostenibilità e il nuovo Rapporto Lombardia', promosso da Eupolis Lombardia all’Auditorium Giovanni Testori. "I contributi che i legislatori regionali e locali possono dare agli obiettivi di sviluppo indicati dall’agenda dell’Onu - spiega Cattaneo - sono senz’altro significativi. Ricordo che la Lombardia è stata ad esempio la prima regione italiana a fare una legge per il diritto al cibo e contro lo spreco alimentare, così come con la riforma sociosanitaria approvata lo scorso anno Regione Lombardia si propone di migliorare ulteriormente i suoi già elevati standard di cura e di assistenza". Oggi, aggiunge, "con la presentazione di questo rapporto inizia un percorso di approfondimento e di ricerca che dovrà proseguire e aggiornarsi nel tempo, con l’obiettivo di essere un riferimento importante per chi ha responsabilità di governo e sarà chiamato a tenere conto delle indicazioni fornite dal rapporto". E "il Consiglio regionale non farà mancare il suo apporto di stimolo e di controllo".