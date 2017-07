LOMBARDIA: CATTANEO, SOSTENIBILITà ALLA BASE DELLO SVILUPPO DELLA REGIONE (2)

3 luglio 2017- 17:02

(AdnKronos) - La Lombardia si conferma regione economicamente tra le più ricche. Ottimi i livelli di sanità, istruzione e occupazione generale, ma con prospettive di invecchiamento della popolazione e di crescita costante del numero di giovani tra i 15 e i 29 anni che non studiano e non lavorano, attualmente pari al 18,6% del totale. A fronte della migliore aspettativa di vita del continente europeo (83,2 anni), desta un po’ di preoccupazione la previsione per il 2035 di circa 200mila under 14 in meno a fronte di 500mila over 85 in più. Il prodotto interno lordo lombardo è stimato in 38.600 euro l’anno ed è il sesto più alto d’Europa, dopo i 76.200 euro del Lussemburgo, i 51.100 dell’Irlanda, seguiti da Olanda, Austria e Danimarca che superano solo di poche centinaia di euro il valore della Lombardia. In Lombardia si registra però in questi ultimi anni un significativo aumento della soglia minima di povertà, con il 6,4% della popolazione regionale che vive in condizioni di 'severa deprivazione materiale'. Questi alcuni degli aspetti che emergono dal rapporto di Eupolis sulla Lombardia riferito al 2017 illustrato dal direttore Filippo Bongiovanni e che presenta una lettura della società lombarda declinata secondo i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile previsti dall’agenda Onu 2030.