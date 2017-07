LOMBARDIA: CATTANEO, SOSTENIBILITà ALLA BASE DELLO SVILUPPO DELLA REGIONE (3)

3 luglio 2017- 17:02

(AdnKronos) - La Lombardia è la prima regione italiana a dotarsi di uno strumento come il Rapporto, che si pone l’obiettivo di offrire ai policy maker regionali, ma più in generale agli amministratori pubblici, agli attori economici e ai promotori di sviluppo sociale, un nuovo modo di analizzare l’evoluzione del contesto sociale ed economico in corso nella nostra regione.Nel corso dei lavori di questo pomeriggio a Palazzo Lombardia, sono intervenuti, oltre ai vertici di Eupolis, anche il presidente dell’Istat Giorgio Alleva, i presidenti, direttori generali e rappresentanti di realtà come Assolombarda, Fondazione Cariplo, Università degli Studi di Brescia, Fondazione ENI e Fondazione Feltrinelli. In sala all’inizio del convegno anche la vice presidente del Consiglio regionale della Lombardia Sara Valmaggi, il presidente della commissione Affari istituzionali Carlo Malvezzi, i consiglieri regionali Stefano Bruno Galli, Claudio Pedrazzini, Fabio Pizzul, Enrico Brambilla e Silvia Fossati.