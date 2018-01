LOMBARDIA: CENTEMERO (FI), AFFERMEREMO BUONGOVERNO CENTRODESTRA

10 gennaio 2018- 16:21

Milano, 10 gen. (AdnKronos) - "Attilio Fontana è un buon candidato: ha governato con efficienza e conosce bene il territorio. Certo, sarebbe stato bello vedere una donna capace alla guida di una regione importante come la Lombardia". Lo dichiara la deputata di Elena Centemero, deputata di Forza Italia. "In Lombardia il centrodestra ha ben governato, ora inizia una campagna elettorale che ci vedrà uniti per raggiungere un risultato importante", conclude.