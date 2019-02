19 febbraio 2019- 20:20 Lombardia: Confcommercio, 'legge negozi storici riconosce valore imprese'

Milano, 19 feb. (AdnKronos) - Soddisfazione di Confcommercio Lombardia per l’approvazione odierna, da parte del Pirellone, della nuova legge sulle attività storiche di tradizione. Con la legge, sottolinea in particolare Confcommercio Lombardia, si potrà realizzare un bando a sostegno degli esercizi storici: dall’innovazione, al passaggio generazionale, agli interventi di valorizzazione dei negozi e dei locali. Bene, inoltre, la premialità sui bandi e la possibilità di individuare forme di agevolazione sui tributi locali e per l’accesso al credito."La legge per la valorizzazione delle attività storiche e di tradizione -afferma Carlo Massoletti, vicepresidente di Confcommercio Lombardia-dimostra l’impegno di Regione Lombardia. Per la prima volta, infatti, si riconosce in Italia il ruolo dei negozi storici per l’economia di una regione e per la comunità locale. In particolare, si guarda al futuro sostenendo imprese che sono riuscite a fare della tradizione e dell’innovazione due punti di forza. Imprese che generano valore economico, rendono identificabili brand a livello internazionale e diventano luoghi di incontro per turisti e cittadini"."Il fascino delle imprese storiche -aggiunge Alfredo Zini, coordinatore del Club imprese storiche di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza- è parte integrante dell’attrattività di tutte le nostre città. Gli esercizi storici sono imprese vive che esprimono e restituiscono al territorio in cui operano un grande valore non solo economico".