15 gennaio 2019- 20:07 Lombardia: Consiglio approva all'unanimità mozione autonomia

Milano 15 gen. (AdnKronos) - Il Consiglio regionale lombardo ha approvato oggi all'unanimità una mozione presentata dal capogruppo di 'Noi con l’Italia' Luca Del Gobbo, modificata con emendamenti presentati dall'assessore Stefano Bruno Galli e dalla consigliera Elisabetta Strada dei 'Civici Lombardi', con la quale si impegnano il presidente e l’assessore a "proseguire l’opera negoziale" avviata per l’Autonomia per siglare nei "tempi condivisi col Governo" l’attribuzione "di ulteriori competenze e relative risorse a Regione Lombardia". Il documento chiede anche che si tenga costantemente informato il Consiglio regionale sull’esito della trattativa e sulle iniziative intraprese anche attraverso le Commissioni consiliari. L’assessore Galli nel suo intervento in aula ha smentito che vi siano situazioni di stallo nella trattativa. "Abbiamo incontrato i ministri Di Maio, Costa e Toninelli -ha detto- e il negoziato da quando si è insediato il governo Conte sta andando avanti, tanto è vero che luglio il Presidente Fontana ha consegnato il dossier al Ministro Stefani con la bozza d’intesa contenenti le richieste della Lombardia. Si va avanti. Come sottolineato dal Presidente Conte, a gennaio si completerà l’istruttoria, per il 15 febbraio è previsto l’incontro con i presidenti delle Regioni che hanno avviato il percorso autonomista”. Da tutti i gruppi è arrivato il sostegno all’azione della Giunta. Interventi in tal senso sono arrivati anche dai presidenti della Commissione Autonomia Mauro Piazza (Forza Italia) e dalla presidente della Commissione Affari Istituzionali Antonella Cappelllari (Lega), i quali hanno sottolineato che concedere autonomia "non vuol dire mettere a repentaglio l’unità nazionale".