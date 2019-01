15 gennaio 2019- 20:07 Lombardia: Consiglio approva all'unanimità mozione autonomia (2)

(AdnKronos) - Via libera al documento è arrivato anche dal Pd che attraverso il capogruppo Fabio Pizzul ha sottolineato l’importanza di votare un documento di unità istituzionale , "una presa di posizione del Consiglio regionale che dica la sua sul livello istituzionale della trattativa, depurato da ogni tornaconto politico per un percorso faticoso costruito in tutti questi anni che finalmente si è iniziato a fare". Il consigliere segretario Dario Violi del Movimento 5 Stella ha smentito "freddezze" del suo Movimento sulla trattativa. "L’autonomia - ha detto Violi - l’ha voluta il M5S che ha sostenuto a differenza di altri il referendum, noi non abbiamo un’idea centralista, lezioni non ne prendiamo. Finiamola con l’ipocrisia, lavoriamo sodo per portare a casa un risultato rivoluzionario per questo Paese".Con questa votazione, ha commentato il presidente della Regione Attilio Fontana - "il Consiglio regionale ha dimostrato di saper fare buona politica. Ha lanciato un messaggio che credo non potrà restare inascoltato da chi dovrà prendere le prossime decisioni. Ringrazio tutto il consiglio per aver dato una parola di definitività sulla volontà del popolo lombardo di chiedere l'autonomia".