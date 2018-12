18 dicembre 2018- 20:43 Lombardia: consiglio approva manovra di bilancio 2019-2021

Milano, 18 dic. (AdnKronos) - Via libera a maggioranza in Consiglio regionale della Lombardia alla manovra di bilancio regionale, ovvero legge di stabilità e bilancio di Previsione 2019-2021, con 47 voti a favore e 30 contrari. Per il 2019 il bilancio regionale è fissato in 25 miliardi e 448 milioni e 900mila euro: 19 miliardi e 413 milioni (il 77%) andranno a finanziare i servizi e la gestione sanitaria. Confermato il fondo pluriennale destinato al cofinanziamento di progetti infrastrutturali e di investimento per gli enti locali, con un rilancio degli investimenti nel triennio che prevedono nuovi stanziamenti pari a 567milioni di euro. Risorse destinate a finanziare soprattutto misure a sostegno della famiglia, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi di messa in sicurezza degli edifici pubblici, la prevenzione del rischio idrogeologico e la tutela ambientale, l’edilizia sanitaria e l’edilizia residenziale pubblica, la ricerca e l’innovazione per le imprese. Tra i tratti principali del bilancio di previsione, nessun aumento della pressione fiscale e mantenimento delle agevolazioni fiscali esistenti, riduzione delle spese di funzionamento e contenimento della spesa corrente che resta invariata rispetto al 2018. La manovra dà attuazione alle disposizioni della Corte dei Conti in relazione alle somme giacenti presso Finlombarda e finalizzate a migliorare la liquidità: è previsto il rientro di risorse per un ammontare complessivo nel triennio pari a 274 milioni di euro. Al Bilancio di Previsione sono stati presentati 439 tra emendamenti e subemendamenti, e 197 ordini del giorno, a cui si sono aggiunti 52 emendamenti e subemendamenti alla Legge di Stabilità.