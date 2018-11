28 novembre 2018- 18:25 Lombardia: Consiglio, ok mozione carta sconto carburanti in zone confine

Milano, 28 nov. (AdnKronos) - Via libera all’unanimità con 74 voti a favore in Consiglio regionale lombardo alla mozione urgente che impegna la Giunta regionale ad attivarsi immediatamente per salvaguardare la misura della carta sconto per il carburante nelle fasce di confine con la Svizzera. Il provvedimento, di cui è prima firmataria e presentatrice la vice presidente del Consiglio regionale Francesca Brianza, e che è stato sottoscritto anche dal presidente Alessandro Fermi e da numerosi altri Consiglieri regionali tra cui tutti quelli eletti nelle circoscrizioni di Como, Lecco, Sondrio e Varese, si è reso necessario dopo che lo scorso 8 novembre la Commissione europea ha trasmesso alla Repubblica italiana una lettera di costituzione in mora nell’ambito della procedura d’infrazione per aliquota Iva sul carburante in Regione Lombardia. Tale procedura d’infrazione avrebbe come conseguenza il blocco definitivo dello sconto carburanti per i Comuni lombardi di confine: la Commissione europea ha invitato il Governo italiano a trasmettere le opportune osservazioni e controdeduzioni entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa alla possibile procedura d’infrazione.