28 novembre 2018- 18:25 Lombardia: Consiglio, ok mozione carta sconto carburanti in zone confine (2)

(AdnKronos) - Nello specifico, come spiegato dalla vice presidente Francesca Brianza durante il suo intervento in Aula, la mozione urgente approvata oggi impegna la Giunta regionale "ad attivarsi immediatamente presso gli organi statali e comunitari competenti, affinchè sia salvaguardata e mantenuta una misura tanto importante per il gettito fiscale statale e regionale relativo ai carburanti, e fondamentale per l’economia e i cittadini delle aree lombarde di confine con la Svizzera". Il sistema di sconti sui carburanti per i Comuni lombardi di confine, sottolineano Brianza e Alessandro Fermi "ha permesso nei 18 anni di applicazione di sviluppare l’attività di distribuzione di carburante anche nelle vicinanze del confine elvetico, sostenendo così l’economia locale e salvaguardando un gettito fiscale sia statale che regionale che sarebbe altrimenti finito oltre confine. Senza dimenticare che in questo modo è stato possibile anche decongestionare il traffico automobilistico lungo la viabilità di confine ottimizzando l’efficienza degli spostamenti, la sicurezza stradale e la qualità ambientale dei territori interessati". La fascia chilometrica di applicazione della 'carta sconto carburante' è individuata nei 20 chilometri stradali dal confine comunale al valico svizzero più vicino, analogamente a quanto previsto per altri trattamenti fiscali specifici per le aree di confine quali il frontalierato, i ristorni fiscali ai Comuni di confine, franchigie per valore sui dazi e Iva per gli acquisti all’estero.