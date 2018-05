5 maggio 2018- 16:10 Lombardia: controlli polfer in ponti aprile-maggio, 14 arresti e 71 denunce

Milano, 5 mag. (AdnKronos) - Quattordici arresti e 71 denunce, oltre a 65 contravvenzioni di cui 50 al regolamento ferroviario. Questo il bilancio dell'attività di controlli straordinari messa in atto dalla polizia ferroviaria lombarda nei ponti del 25 aprile e 1 maggio per garantire la sicurezza dei viaggiatori. Obiettivo, prevenzione e repressione dei reati in ambito ferroviario, vigilanza in stazione, servizi di scorta a bordo treno e presidi durante l'incarrozzamento dei viaggiatori, contravvenzioni per violazioni al regolamento ferroviario, controlli ai centri di raccolta di materiale ferroso, rintraccio di persone scomparse. In tutto le persone identificate sono state 2438, 67 sono state fotosegnalate e 3 minori sono stati rintracciati. Complessivamente 1055 i servizi di vigilanza negli scali ferroviari, 356 quelli di scorta a bordo dei convogli, 833 i treni scortati, 247 i pattugliamenti lungo la linea ferroviaria e 76 i servizi antiborseggio. In particolare, alla stazione di Milano Porta Garibaldi, è stato arrestato un ladro di bagagli che da qualche tempo metteva a segno i suoi furti sull'alta velocità tra le stazioni di Milano Rogoredo e Garibaldi. Inoltre, dopo svariate ricerche in tutta la Regione, gli agenti della Polfer sono riusciti a restituire una cagnolina smarrita dal suo padrone nella stazione di Gallarate, nel varesotto.