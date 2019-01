21 gennaio 2019- 21:34 Lombardia: controllo scali ferroviari, in 1 settimana 4 arresti 54 denunce (2)

(AdnKronos) - Sempre alla Stazione centrale di Milano, il 17 gennaio scorso, gli agenti della stessa polizia giudiziaria della polfer hanno notato un 20enne di origine nigeriana mentre si avvicinava a diverse persone in transito, scambiando poche parole con le stesse. Poco dopo è intervenuto un altro giovane che gli ha consegnato una banconota da 5 euro in cambio di un involucro che il 20enne ha estratto dalla tasca dei pantaloni. L’immediato intervento dei poliziotti ha consentito di recuperare l’involucro, contenente 1,4 grammi di hashish. Perquisito, lo spacciatore è stato trovato in possesso anche di 2,30 grammi di marijuana e di 20 stecche di hashish del peso di 18 grammi, oltre a 55 euro in contanti. Nel corso dell’arresto, nel tentativo di darsi alla fuga, il giovane ha ingaggiato una breve colluttazione con gli agenti, che hanno riportato lievi escoriazioni.Stessa dinamica per un arresto avvenuto alla stazione di Milano Centrale lo scorso sabato 19 gennaio. Una pattuglia antiborseggio della squadra di polizia giudiziaria della polfer ha notato un uomo parlare con un giovane viaggiatore. Pochi istanti dopo, il giovane ha consegnato all’uomo una banconota da 5 euro, ricevendone in cambio un involucro. Gli agenti sono intervenuti scoprendo che l’involucro conteneva 2 grammi di marijuana; in possesso dell'uomo, inoltre, sono state trovate oltre 9 stecche di hashish del peso di 10,7 grammi e 165 euro contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Lo spacciatore, un senegalese di 30anni, è stato arrestato.