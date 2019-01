9 gennaio 2019- 17:01 Lombardia: Corbetta (Lega), rosa camuna diventa simbolo di grandezza

Milano, 9 gen. (AdnKronos) - "Finalmente la Lombardia si appresta a riconoscere una propria bandiera ufficiale al pari delle grandi regioni europee". Così Alessandro Corbetta, consigliere della Lega in Regione Lombardia, firmatario del provvedimento, commenta l’approvazione in commissione Cultura del progetto di legge che istituisce la rosa camuna come bandiera ufficiale della Regione Lombardia e la fascia istituzionale per il presidente. "Da anni -spiega Corbetta- è vivace il dibattito su questo tema: la nostra regione è piena di simboli storici e identitari, ma nessuno di essi rappresenta in toto quella che è attualmente la Lombardia. L’unico simbolo che ormai per tutti i cittadini identifica la Regione è la rosa camuna, nella versione ideata nel 1975 da importanti designer lombardi e adottata come stemma della Regione". Questo simbolo, sottolinea, "è affascinante perché racchiude le radici più antiche della nostra terra, ossia le incisioni rupestri realizzate in Valcamonica nella preistoria, con un design moderno e proiettato al futuro". In poche parole "la rosa camuna rappresenta la grandezza della Lombardia attuale: una terra con alle spalle una storia millenaria, ma sempre capace di rinnovarsi e in grado di affrontare le sfide future conscia di essere una delle potenze economiche e sociali più importanti d’Europa".