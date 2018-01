LOMBARDIA: DA CONSIGLIO REGIONALE VIA LIBERA A SOSTEGNO PER RADIO E TV LOCALI

17 gennaio 2018- 15:15

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - Via libera del Consiglio Regionale della Lombardia al progetto di legge che prevede misure di sostegno a favore delle emittenti radiotelevisive locali. "Sono molto soddisfatto per l’approvazione bipartisan di questa Legge che rappresenta - dice Pietro Foroni, presidente della Commissione Attività Produttive - un punto di partenza importante a favore delle emittenti radiotelevisive locali, baluardo di democrazia e garanzia di informazione quotidiana e capillare per i cittadini lombardi". La legge "nasce dalle numerose esperienze che la IV Commissione ha analizzato relativamente alle criticità occupazionali di giornalisti e operatori. Toccherà ora al futuro Consiglio Regionale prevedere un’adeguata copertura di bilancio che corrisponda alle esigenze a cui questa normativa intende arrivare".