31 dicembre 2018- 17:03 Lombardia: da domani misure temporanee antismog in provincia Milano (2)

(AdnKronos) - Il bollettino meteo di Arpa prevede per oggi e domani scarsa ventilazione al suolo unitamente alla formazione di una marcata inversione termica con base al suolo nelle ore notturne, determinando uno scarso rimescolamento della massa d'aria e condizioni ancora favorevoli all'accumulo. Dal primo mattino di mercoledì 2 gennaio il marcato rinforzo dei venti da nord determinerà condizioni da favorevoli a molto favorevoli alla dispersione degli inquinanti, soprattutto sulle zone alpine e prealpine e sulla parte occidentale della regione. Come previsto, i dati sulla qualità dell'aria a valle del blocco verranno esaminati ogni giorno e verrà data comunicazione in maniera tempestiva circa la cessazione delle limitazioni temporanee di primo livello.