22 gennaio 2019- 17:13 Lombardia: da giunta cronoprogramma per autostrada Cremona-Mantova

Milano, 22 gen. (AdnKronos) - La giunta della Regione Lombardia conferma l'impegno dell'ente per la realizzazione dell'autostrada Cremona-Mantova e condivide un cronoprogramma per l'opera. "Abbiamo iniziato il percorso per realizzare l'opera e dato il via libera -ha spiegato il presidente Attilio Fontana, al termine del Tavolo sulle Infrastrutture per le due Province- dal punto di vista finanziario. E' stato anche condiviso un cronoprogramma nel quale sono dettagliati tutti i passaggi successivi. Rimangono alcuni piccoli nodi di carattere amministrativo-giuridico da chiarire e poi si potrà partire. A luglio ci ritroveremo per darci le risposte che mancano e capire come proseguire. Dopodiché si bandirà la gara che, penso, potrà essere assegnata in un anno e dunque poi si potrà partire con i cantieri". L'assessore regionale Claudia Maria Terzi ricorda che la concessione vale circa 1 miliardo "e Regione aveva già messo a bilancio oltre 100 milioni di euro, con la possibilità ora di andare a coprire la quota di finanziamento mancante, ipotizzata in 400 milioni di euro. Stradivaria e Infrastrutture Lombarde, nelle prossime settimane, dovranno concentrarsi sul Pef (Piano economico finanziario), che deve essere sostenibile, consentendo di definire quale sarà il reale costo dell'infrastruttura e quanto dovrà reperire la parte pubblica rispetto a quella privata".