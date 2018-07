14 luglio 2018- 16:51 Lombardia: da Regione e Anaci vademecum per contrastare furti in casa (2)

(AdnKronos) - Altri accorgimenti, "più classici, condivisi con Anaci", aggiunge De Corato, sono quelli di "non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere, chiedendo magari ai vicini di casa di ritirarla, evitare che gli addetti alle pulizie lascino arrotolato lo zerbino e chiudere sempre portoni o cancelli di accesso dalla strada e all'interno delle scale condominiali".E ancora, chiosa De Corato, "in caso di assenze brevi, lasciare la luce accesa e la radio o il televisore in funzione per simulare la presenza di qualcuno nell'appartamento". Ma il consiglio più importante, condiviso dall'assessore alla Sicurezza e dal presidente dell'Anaci, è soprattutto uno: "Se avete qualsiasi dubbio chiamate sempre polizia o carabinieri. Meglio una telefonata in più che il rimorso di non aver allertato le forze dell'ordine".Ecco dunque, in sintesi, le sette regole per cercare di contrastare i furti in appartamento soprattutto nel periodo estivo: 1) Evitare di pubblicare notizie di spostamenti sui social media; 2) Non diffondere immagini sui social di oggetti preziosi; 3) Non fare accumulare la posta nella cassetta delle lettere; 4) Dire agli addetti alle pulizie di non arrotolare lo zerbino; 5) Chiudere sempre i cancelli di accesso dalla strada; 6) Lasciare accesa luce, radio o tv in caso di spostamenti brevi; 7) Nel dubbio chiamare sempre le forze dell'ordine.