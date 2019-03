13 marzo 2019- 21:50 Lombardia: De Corato, 170mila euro per contrastare truffe agli anziani

Milano, 13 mar. (AdnKronos) - "Regione Lombardia ha stanziato 170mila euro per sensibilizzare i cittadini lombardi più a rischio circa il pericolo delle truffe agli anziani, a testimonianza che non intendiamo sottovalutare il problema". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale Riccardo De Corato, commentando un tentativo di raggiro messo in pratica nel Milanese da parte di un quarantatreenne ai danni di una donna di 86 anni."Attraverso questi fondi -spiega De Corato- i 23 Comuni lombardi che hanno aderito al progetto potranno coprire le spese per le prestazioni del personale esterno, per l'affidamento di servizi a terzi relativamente alla fornitura di materiali divulgativi e per assistenza di tipo materiale e psicologica alle vittime di reati anche mediante affidamento di servizi a terzi. Tali attività sono previste dall'articolo 8 della legge regionale 17/2015. Regione Lombardia rimane in prima line,a ma tutte le istituzioni devono fare quadrato per non lasciare indifesi gli anziani".