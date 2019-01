28 gennaio 2019- 19:49 Lombardia: De Corato, altri 300mila euro contro bullismo e cyberbullismo

Milano, 28 gen. (AdnKronos) - "Sono molto soddisfatto per l'ulteriore stanziamento proposto dall'assessore Silvia Piani e da me condiviso, con il quale la Giunta lombarda destina altri 300mila euro per finanziare 13 nuovi progetti scolastici contro il bullismo e il cyberbullismo, presentati nell'ambito del bando 'Bullout'". Lo ha detto l'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale della Regione Lombardia, Riccardo De Corato. "Si tratta di due problematiche -spiega- in preoccupante crescita nella nostra società, nella quale internet e i social rappresentano una grande risorsa ma, se usati impropriamente, comportano vari rischi". "Come assessorato alla Sicurezza -aggiunge De Corato- lo scorso anno abbiamo promosso l'importante progetto Hackathon 'Rispetto in Rete'. Questa iniziativa, che ha avuto origine da una preziosa collaborazione tra ufficio scolastico regionale e Regione Lombardia, aveva come obiettivo quello di ottimizzare le esperienze e le competenze maturate nelle scuole della Lombardia in materia di prevenzione del bullismo. Tutto ciò attraverso una maratona affrontata da squadre composte da 300 studenti delle scuole lombarde, dai 14 anni, che si sono confrontati creando pittogrammi arricchiti con slogan e video, abbracciando sei tematiche principali: social, youtube, videogiochi, web reputation, hate speech e fake news"."Intendiamo riproporre nuovamente questo progetto -conclude- e, anche in futuro, presentare e premiare i lavori migliori. È molto importante che i nostri giovani capiscano da che parte stare, comprendendo quanto siano spregevoli e orribili gli atti di bullismo e cyberbullismo".