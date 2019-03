8 marzo 2019- 16:55 Lombardia: De Corato, 'per controllo commercio etnico 2,25 mln a polizia locale'

Milano, 8 mar. (AdnKronos) - L'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale di Regione Lombardia, Riccardo De Corato, commentando le operazioni odierne della guardia di finanza di Mantova e dei carabinieri della provincia virgiliana, finalizzate al contrasto del fenomeno del lavoro nero, ha sottolineato "la necessità di maggiori e continui controlli del territorio in particolare per le attività commerciali etniche". Regione Lombardia, in particolare l'assessorato alla Sicurezza, ha sottolineato l'assessore, "costituirà nei prossimi mesi all'interno della polizia locale lombarda, dei nuclei di sicurezza urbana, così come previsto dagli articoli 15 e 16 della legge regionale 6 del 2015". I nuclei, "finanziati dalla Regione, effettueranno anche controlli negli esercizi commerciali, compresi quelli etnici". Si tratta, ha aggiunto, di "una squadra aggiuntiva a quella annonaria. Gli agenti appartenenti a queste unità avranno, inoltre, una particolare formazione. I Comuni che collaboreranno con la Regione per la realizzazione dei nuclei, potranno avere dei finanziamenti per l'acquisto delle strumentazioni necessarie". Per l'attuazione dell'accordo, ha concluso De Corato, "Regione Lombardia investirà 2.250.000 euro".