LOMBARDIA: DEL GOBBO, REGIONE CRESCIUTA IN TUTTI I COMPARTI

8 gennaio 2018- 14:08

Milano, 8 gen. (AdnKronos) - "Ringrazio il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni con il quale ho avuto l’onore di condividere, in questi ultimi due anni, l’amministrazione della nostra terra. Sono stati anni intensi di lavoro condiviso e coordinato, nei quali la nostra regione è cresciuta nella ricerca, negli investimenti, nel lavoro, nella scuola, in tutti i comparti della società". Così l'assessore regionale all'Università, Ricerca e Open innovation Luca Del Gobbo, dopo che Maroni ha deciso di ritirare la propria candidatura alle prossime regionali. "La Lombardia oggi, grazie anche al nostro lavoro, è tra i primi territori europei ed è il traino principale per tutta l’Italia. Auguro a Roberto Maroni, autentico uomo di governo, politicamente capace di mediare e di mantenere il timone amministrativo, di raggiungere quegli obiettivi che sicuramente saranno eccellenti per tutta la nostra amata patria, l’Italia" conclude.