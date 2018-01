LOMBARDIA: DIVENTA LEGGE CODICE PER CASE IN AFFITTO, AIRBNB INSORGE/ADNKRONOS

17 gennaio 2018- 19:42

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - E' legge in regione Lombardia il codice identificativo di riferimento (Cir) per le case vacanze, norma destinata a creare scompiglio nel mondo degli affitti brevi, spesso gestiti attraverso il portale Airbnb. Lo strumento servirà a contrastare "l'abusivismo nel settore", è il mantra che ha accompagnato la stesura della legge. "L’ufficio complicazione affari semplici non chiude mai e questa volta, complice la campagna elettorale e la fretta di fare qualche regalino last-minute, Regione Lombardia si è davvero superata", ha attaccato Airbnb in una nota ufficiale. Il regolamento della legge sarà presto pubblico, ma grossomodo l'iter funzionerà così: il codice identificativo sarà fornito al privato che affitta la sua casa o le sue proprietà dal Comune, una volta comunicato "l'avvio di attività". Questa comunicazione è già obbligatoria per chi decide di intraprendere questo genere di attività. Il codice, in sostanza, identificherà la propria offerta di affitto con nome, cognome e codice fiscale dell'affittuario; sarà inserito in una banca dati a cui avrà accesso il Comune di Milano e la polizia locale nel caso si rendessero necessari dei controlli. Secondo la relazione alla proposta di legge, la proposta nasce "dall'esigenza di tutelare l'imprenditoria dell'ospitalità lombarda". Qui, secondo i dati forniti da Federalberghi, ad aprile 2017 in Lombardia erano proposte in affitto oltre 22mila abitazioni sul solo portale AirBnB, ma solo un quarto di queste è regolarmente censito. In Italia, la Sardegna ha fatto qualcosa di simile, introducendo l'Identificativo unico numerico, o Iun, per ogni struttura ricettiva.