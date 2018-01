LOMBARDIA: DIVENTA LEGGE CODICE PER CASE IN AFFITTO, AIRBNB INSORGE/ADNKRONOS (2)

17 gennaio 2018- 19:42

(AdnKronos) - "Le difficoltà dei Comuni ad esercitare i controlli e l’enorme sproporzione tra le attività pubblicizzate e quelle comunicate agli enti locali ci ha indotto ad intervenire. Trasparenza, tutela dei turisti, della legalità e della leale concorrenza sono le ragioni che motivano il provvedimento, che sarà applicato con gradualità", ha spigato Mauro Parolini, assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia. Confcommercio Lombardia e e Apam, l'associazione Albergatori Confcommercio Milano, sono pienamnte soddisfatti per una legge di cui da tempo chiedevano l'introduzione. "Grazie anche all’impegno dei consiglieri Alessandro Colucci e Fabio Rolfi, che hanno presentato le necessarie proposte di legge", afferma Maurizio Naro, presidente Apam e rappresentante di Confcommercio Lombardia. "Con il Codice identificativo - dice - la Lombardia si aggancia al trend di regole europeo ed internazionale che permette uno sviluppo sano e corretto di un fenomeno in evoluzione, quello della sharing economy, con importanti riflessi economici e sociali".Di tutt'altro tenore, le dichiarazioni del portale Airbnb. "Quando la politica non capisce un fenomeno, crea un registro. Eccoci quindi all’ennesimo obbligo burocratico. Oggi hanno perso tutti: gli onesti si troveranno a dover affrontare maggior burocrazia, i furbi continueranno a farla franca riportando codici identificativi fasulli o altrui, le istituzioni affronteranno maggiori oneri per istituire uno strumento che non servirà a niente".