LOMBARDIA: è CASTELLI PRESIDENTE COMITATO PER REFERENDUM AUTONOMIA

24 giugno 2017- 17:41

Milano, 24 giu. (AdnKronos) - Sarà Roberto Castelli a presiedere per la Lega Nord in Lombardia il Comitato per il Referendum consultivo sull’autonomia della Regione Lombardia, previsto per il prossimo 22 ottobre. Dopo la sua trentennale attività politica con incarichi di primo piano sia in Parlamento che di Governo, Castelli sarà l'esponente dalla Lega Nord chiamato a guidare le attività rivolte alla cittadini lombardi e alla loro più completa informazione su questo passaggio storico."Abbiamo combattuto tanti anni per l’autonomia e l’indipendenza delle nostre terre con alterne fortune. Non abbiamo mai cessato di lottare", afferma Castelli. "Quest’anno si presenta un’occasione a tutti gli effetti storica, perché per la prima volta nella storia della Repubblica il popolo lombardo potrà pronunciarsi nei confronti del governo centrale per la libertà e l’autogoverno".