LOMBARDIA: ENRICO FAGETTI AL PIRELLONE PRESENTA 'LA VITA PER GLI ALTRI'

17 maggio 2017- 21:27

Milano, 17 mag. (AdnKronos) - Domani, giovedì 18 maggio, alle 15, la Sala Gonfalone di Palazzo Pirelli ospiterà la presentazione del libro di Enrico Fagetti, 'La vita per gli altri'. Ad accompagnare l’autore ci saranno la consigliera segretario dell’ufficio di presidenza Daniela Maroni, il direttore del Consorzio Servizi sociali dell’Olgiatese Andrea Catelli e la giornalista Sara De Carli.Fagetti è presidente della Fondazione Paolo Fagetti Onlus e ha scritto il libro 'La vita per gli altri. Mio figlio Paolo, il sorriso dei bambini, la Fondazione Fagetti' il cui ricavato viene devoluto alla Fondazione Paolo Fagetti, a sostegno di bambini e ragazzi in difficoltà. Recentemente a Casletto, frazione di Rogeno (Co), è stata inaugurata una camera sensoriale (Snoezelen room) all’interno della Casa di Paolo e Piera, struttura frequentata da 24 bambini diversamente abili. In tutta la Lombardia esistono solo due camere con queste caratteristiche.