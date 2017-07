LOMBARDIA: ESUBERI H&M AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE ATTIVITà PRODUTTIVE

6 luglio 2017- 18:03

Milano, 6 lug. (AdnKronos) - La situazione occupazionale di H&M, la catena di abbigliamento svedese che nelle scorse settimane ha annunciato 95 esuberi e 4 chiusure di negozi, di cui tre in Lombardia, è stata al centro di un tavolo alla Commissione Attività produttive, in Consiglio regionale della Lombardia. L'organo presieduto da Pietro Foroni (Lega Nord) si era riunito stamane per approvare in sede consultiva i provvedimenti finanziari dell’assestamento di bilancio, che andranno all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva nella sessione di fine luglio.Durante la seduta, è stata anche approfondita la situazione occupazionale della catena di abbigliamento, che nelle scorse settimane ha annunciato 95 esuberi e 4 chiusure di negozi di cui due a Milano e uno a Cremona. A tal proposito, è stata ricevuta in audizione la responsabile del personale della multinazionale svedese, gli amministratori locali e le organizzazioni sindacali.Quella di oggi, al Pirellone, è stata una giornata dedicata anche ad altre riunioni. Tra queste, una in Commissione Territorio, durante la quale si è discusso del regolamento per l’assegnazione degli alloggi pubblici e sociali, e un'altra in Commissione Cultura, durante la quale si è chiesto di scongiurare tagli ai fondi universitari.