LOMBARDIA: ESUBERI H&M AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE ATTIVITà PRODUTTIVE (2)

6 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - In particolare, alla Commissione Territorio presieduta da Alessandro Sala (Lista Maroni), il vice presidente della Regione Lombardia e assessore alla Casa, Housing sociale, Expo e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala ha illustrato il nuovo regolamento attuativo per le assegnazioni degli alloggi pubblici e sociali. Le principali novità introdotte da questo regolamento prevedono la sostituzione dei bandi comunali con avvisi pubblici sovracomunali e il fatto che l'assegnazione degli alloggi sociali sarà direttamente a cura dei rispettivi enti proprietari, Comuni e Aler. Poi, con la piattaforma informatica trasparente, ogni famiglia potrà scegliere l'alloggio più confacente alle proprie esigenze: "Grazie al mix abitativo - spiega Sala – abbiamo stabilito delle quote per le assegnazioni". Posto che "il 20% del totale sarà destinato a persone in stato di povertà assoluta, per il resto il 30% sarà destinato agli anziani, il 20% a famiglie monoparentali, il 15% a disabili, il 20% a famiglie di nuova formazione e il 10% alle forze di polizia", mentre "un ulteriore 5% verrà destinato ad altre categorie di rilevanza sociale, ad esempio le donne maltrattate. Queste categorie saranno definite dai rispettivi Piani di Zona".Per i punteggi delle graduatorie si calcoleranno tre tipi di disagio: disagio abitativo, disagio famigliare e disagio economico. Quarto criterio sarà l'anzianità di residenza, sia nella Regione che nel Comune, la cui introduzione costituisce una novità rispetto al regolamento precedente. A settembre partirà la sperimentazione funzionale per sei mesi, che comincerà in alcune zone della Lombardia che saranno prossimamente individuate dalla Giunta. Sul provvedimento, del quale è stato nominato relatore Roberto Anelli (Lega Nord), la Commissione terrà nelle prossime settimane audizioni con i soggetti interessati, con l’obiettivo di esprimere poi il parere di competenza nella seduta del 27 luglio.