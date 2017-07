LOMBARDIA: ESUBERI H&M AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE ATTIVITà PRODUTTIVE (3)

6 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - Il vice presidente ha quindi risposto a una interrogazione presentata da Riccardo De Corato (FdI) in merito al alcune occupazioni abusive che hanno interessato l’immobile Aler situato al numero civico 3 di Piazza Insubria a Milano, che offre 128 alloggi di cui 9 risultano occupati abusivamente. Quest’anno, ha spiegato Sala, sono già stati effettuati due interventi di sgombero in flagranza, che nel primo caso hanno portato all’estromissione di uno straniero. Nel secondo caso, dopo che i vicini hanno riferito di ragazzi che la notte entravano a dormire saltando dalle finestre, sono stati saldati tutti gli ingressi, lastrate le finestre e sostituite le serrature, evitando così che tali episodi potessero ripetersi nuovamente. "Gli sgomberi effettuati in questi primi sei mesi sono stati troppo pochi – ha detto De Corato-. Purtroppo la Regione non ha forze di polizia a cui chiedere gli sgomberi, che quindi devono essere portati avanti da Prefettura, Questura e Comune. Con i risultati disastrosi che tutti abbiamo sotto gli occhi". La Commissione ha quindi approvato in sede consultiva i provvedimenti finanziari dell’Assestamento di Bilancio che andranno all’esame del Consiglio regionale per l’approvazione definitiva a fine luglio.