LOMBARDIA: ESUBERI H&M AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE ATTIVITà PRODUTTIVE (4)

6 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - In Commissione Cultura, presieduta da Luca Ferrazzi (Lista Maroni), si è invece tenuta l’audizione con i rappresentanti del Coordinamento 'Liste per il diritto allo studio', rappresentato dal presidente Andrea Cerneri e dal rappresentante degli studenti dell’Università Cattolica Giorgio Imperizzieri. Al centro della questione, la riduzione dei fondi destinati agli atenei per i servizi come la gestione degli studentati, l’orientamento, le mense, le attività sportive e culturali. Nel 2015 le risorse assegnate erano state pari a 26 milioni di euro, nel 2016 erano scese a 23 e per il 2017 sono previsti 20 milioni di euro. Tagli ai finanziamenti che, hanno detto i rappresentanti degli studenti, renderanno difficoltoso lo svolgimento delle attività abituali.