LOMBARDIA: ESUBERI H&M AL TAVOLO DELLA COMMISSIONE ATTIVITà PRODUTTIVE (5)

6 luglio 2017- 18:03

(AdnKronos) - In una lettera inviata al presidente Maroni, il presidente del coordinamento delle università lombarde e rettore della Statale Gianluca Vago ha chiesto di rivedere le assegnazioni previste nella legge di bilancio, affinché venga assicurata la copertura del fabbisogno complessivo del diritto allo studio: "L’accesso all’università è importante, in Europa siano tra gli ultimi a laureare i nostri giovani – ha detto nel suo intervento il presidente del Consiglio regionale Raffaele Cattaneo – per questo chiederò un coordinamento tra tutti i gruppi in Consiglio per una battaglia trasversale a favore del diritto allo studio, così che in Aula si possano trovare le risorse mancanti e necessarie per garantire i servizi minimi".La Commissione Cultura, sottolinea il presidente Luca Ferrazzi, "invierà una raccomandazione alla Commissione Bilancio, affinché la questione potrà essere discussa con l’obiettivo di azzerare gli annunciati tagli che ammontano a 3 milioni di euro ripristinando almeno lo stesso stanziamento dello scorso anno”. La Commissione all’unanimità ha infine espresso parere favorevole al regolamento di attuazione della legge regionale sulla rete escursionistica (relatore Antonello Formenti, Lega Nord).Infine, la Commissione Ambiente presieduta da Luca Marsico (Forza Italia) ha ricevuto in audizione questa mattina i rappresentanti di Snam Rete Gas sull'ipotesi di realizzazione di un tratto di metanodotto sul territorio di Cornegliano Laudense (Lo). Per mancanza del numero legale la Commissione non ha espresso i pareri di competenza sui provvedimenti finanziari del rendiconto generale 2016 e dell’assestamento al bilancio 2017/2019, che andranno comunque in Aula per la loro approvazione definitiva nella sessione di fine luglio.