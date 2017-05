LOMBARDIA: FAVA, 2 MLN PER COMPETITIVITà E QUALITà FILIERA CORTA (2)

31 maggio 2017- 18:35

(AdnKronos) - Tutto il territorio regionale è ammissibile a finanziamento. Per l'accesso al finanziamento le domande saranno ordinate in una graduatoria decrescente redatta in base al numero e dimensione delle aziende agricole e varietà dell'offerta e alla qualità del progetto (produzioni di qualità, produzioni biologiche, modalità di vendita on line, attività di formazione e informazione, accuratezza del progetto e grado di innovazione).Il richiedente, a partire dalla pubblicazione sul Burl dell'elenco dei progetti finanziati, ha 18 mesi di tempo per la conclusione degli interventi oggetto di finanziamento."Regione Lombardia - ha concluso l'assessore Fava - promuove la collaborazione fra soggetti del mondo agricolo per favorire la competitività, la giusta remunerazione ai produttori e la valorizzazione di prodotti di qualita' attraverso passaggi brevi della materia prima, fino al consumatore finale".