LOMBARDIA: FAVA, DIALOGO CON MINISTERO SU REFERENDUM, MA GUARDIA RESTA ALTA (2)

14 luglio 2017- 19:33

(AdnKronos) - "Prendo peraltro atto - aggiunge Fava - del fatto che, analogamente a quanto abbiamo fatto noi ieri, anche il Veneto ha scelto di indirizzare una lettera al ministro Minniti, mutuando quindi la nostra iniziativa finalizzata a vederci garantito il rispetto delle prerogative che la Costituzione prevede". Dunque , sottolinea, "vogliamo chiudere la negoziazione il prima possibile, per calendarizzare lavori e contrattualizzare anche la fornitura degli strumenti informatici".Ricordando che, "per la prima volta in Italia, si voterà elettronicamente", Fava avverte che "la dead line è fissata a martedì 18 luglio, quando il presidente Maroni riceverà in Valtellina il capo dello Stato Mattarella, al quale vorrei potesse riferire in quella sede che tutto è risolto e che i lombardi il 22 ottobre potranno esercitare il loro legittimo diritto di voto".