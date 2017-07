LOMBARDIA: FAVA, POSSIBILE ENTRO OGGI ACCORDO CON MINISTERO SU REFERENDUM

18 luglio 2017- 14:24

Milano, 18 lug. (AdnKronos) - "Sono ore decisive, siamo in contatto con il ministero e l'accordo potrebbe arrivare anche entro stasera; se così fosse, questo potrebbe dare il là, in settimana, a sottoscrivere gli impegni con le prefetture". Così Gianni Fava, assessore all'Agricoltura della Regione Lombardia e coordinatore dell'azione della Regione per il referendum sull'autonomia in programma il prossimo 22 ottobre, a proposito dell'accordo con il ministero dell'Interno."La partita - spiega Fava - è ancora tutta da giocare, ma comincia ad avere una connotazione ben precisa". Ciò vuol dire che "La Lombardia andrebbe avanti comunque, ma troveremmo molto sconveniente il fatto che lo Stato non renda disponibile la propria leale collaborazione nei confronti di una istituzione, che pone in essere una procedura prevista dalla Costituzione".In ogni caso, conclude l'assessore, "non ci sono motivi per aver avuto fin qui questo atteggiamento se non di ordine politico, ma le questioni di ordine politico si superano e quelle tecniche le affrontiamo".