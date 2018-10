16 ottobre 2018- 16:33 Lombardia: Fdi, dare a personale trasporto titolo polizia amministrativa

Milano, 16 ott. (AdnKronos) - Fratelli d'Italia ha avviato, a Milano, una raccolta firme per dare al personale viaggiante delle aziende di trasporto pubblico il titolo di polizia amministrativa. Lo comunica la sezione milanese di Fdi, precisando che "oggi, davanti al deposito Atm di via Molise, al gazebo di Fratelli d'Italia, molti dipendenti dell'azienda hanno firmato la petizione a favore di una legge regionale". Proposta, questa, che verrà portata in Giunta dall'assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Immigrazione, Riccardo De Corato. "Ancora una volta -spiega De Corato- siamo vicini alle problematiche degli autisti e dei controllori troppo spesso vittime di violenza da parte di sbandati, delinquenti o, semplicemente, stranieri. Non è possibile che queste persone, onesti lavoratori, debbano temere per la loro incolumità ogni volta che cominciano il loro turno, soprattutto di notte". Per questo, "per dare a loro uno strumento di difesa in più e per scoraggiare gli aggressori, riteniamo fondamentale che il personale viaggiante possa avere il titolo di 'polizia amministrativa' e come assessorato spero al più presto di poter portare in giunta il provvedimento".