LOMBARDIA: FERMI, ENTRO 30 GIUGNO RIAPRE PASSEGGIATA SU LAGO DI COMO

31 maggio 2017- 18:35

Milano, 31 mag. (AdnKronos) - "Entro il 30 giugno riaprirà tutta la passeggiata" sul Lago di Como. Lo ha confermato il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia con delega all'Attuazione del programma e Rapporti istituzionali nazionali Alessandro Fermi che, con il presidente Roberto Maroni ha partecipato alla riapertura del primo tratto della stessa passeggiata.E' "una bellissima sensazione - ha detto Fermi - perché Como e il lago per troppo tempo sono stati penalizzati da questa ferita. Oggi, dunque, è un momento storico per la città e per tutti coloro che vogliono godere di queste sponde". Il sottosegretario ha quindi voluto ringraziare il presidente Maroni e l'assessore Beccalossi che "con grande senso di responsabilità si sono assunti quest'onere coordinando un'unità di crisi che sta dando risultati fino a poco fa davvero impensabili". Poi fatto notare come la riapertura andrà ad incidere positivamente sul turismo lariano che, comunque, nell'ultimo periodo ha fatto registrare importanti trend di crescita. "Sono sicuro - ha concluso - che con il lago finalmente fruibile in tutta la sua unicità, Como e i suoi suggestivi scorci e angoli potranno tornare a esercitare quel fascino per troppi anni nascosto".