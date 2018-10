8 ottobre 2018- 14:17 Lombardia: Fermi vola a Bruxelles per il Comitato europeo Regioni

Milano, 8 ott. (AdnKronos) - Il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi parteciperà domani martedì 9 e mercoledì 10 ottobre alla 131esima sessione plenaria del Comitato europeo delle Regioni che avrà luogo a Bruxelles presso l’edificio Charlemagne, sede della Commissione europea e che si terrà nell’ambito della Settimana europea delle regioni e delle città.I lavori avranno inizio domani alle 15 con un focus specifico dedicato al punto di vista delle Regioni e delle città sulla situazione dell’Unione europea: nell’occasione interverranno il presidente del Comitato europeo delle Regioni Karl Heinz Lambertz e il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani. Saranno quindi discussi e votati alcuni pareri e risoluzioni su diversi temi tra cui il programma quadro per la ricerca e l’innovazione, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, l’autorità europea del lavoro, il fondo asilo e migrazione, il programma per l’ambiente e per il clima, la strategia europea per la plastica, il pacchetto di equità fiscale, il piano d’azione per l’istruzione digitale, l’analisi del rischio nella filiera alimentare e l’inserimento dello sport nel programma di lavoro dell’Unione europea per il periodo successivo al 2020. Nell’ambito della seconda giornata dei lavori, mercoledì mattina 9 ottobre è prevista la partecipazione del presidente Fermi anche a un seminario sulle politiche di coesione sociale promosso dalla Calre, la Conferenza delle assemblee legislative regionali d’Europa, che avrà inizio alle 11.30 presso lo Square Meeting Centre.