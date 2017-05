LOMBARDIA: FIASCONARO (M5S), PRONTI ANCHE IN CASO DI ELEZIONI ANTICIPATE

12 maggio 2017- 19:07

Milano, 12 mag. (AdnKronos) - "Entro la fine di settembre dovremmo avere pronto il programma, dopodiché si aprirà la fase di selezione dei candidati. Dunque anche in caso di elezioni anticipate non dovremmo avere particolari problemi". A parlare è Andrea Fiasconaro, nuovo capogruppo del M5s Lombardia che all'Adnkronos spiega il lavoro svolto dal Movimento in vista delle prossime elezioni regionali della Lombardia. Per il movimento grillino, che ipotizza le 'regionarie' per il prossimo mese di ottobre, la macchina elettorale è già a pieno regime: "Già dallo scorso mese di aprile - spiega Fiasconaro - stiamo facendo una serie di incontri sui territori per scrivere insieme ad attivisti e cittadini il programma elettorale". Si tratta di un tour, intitolato 'Ora tocca a noi', che ha già visto "quattro eventi svolti tra aprile e maggio, che verranno seguiti da altri due incontri previsti per luglio e settembre". Ciascun appuntamento è dedicato a un tema: "nel primo si è parlato di ambiente, poi di sanità, quindi di reddito di cittadinanza e di edilizia popolare; ci sarà ancora un incontro a Brescia dove si parlerà di antimafia e trasporti, mentre a Milano si parlerà di cultura, scuola e pmi". L'obiettivo è di "arrivare alla fine di settembre con un programma, discusso con i cittadini durante gli incontri e votato tramite il sistema operativo Rousseau, così come avviene anche in parlamento". E "una volta definito il programma si potrà passare alla fase di selezione dei candidati con le modalità classiche del M5s". Dunque, conclude, "se nelle prossime settimane dovessero arrivare segnali concreti circa l'eventualità di elezioni anticipate ci muoveremo di conseguenza, senza particolari problemi".