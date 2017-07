LOMBARDIA: FIRMATA IN PREFETTURA INTESA SU PROCEDURE REFERENDUM AUTONOMIA

21 luglio 2017- 14:36

Milano, 21 lug. (AdnKronos) - Oggi in prefettura a Milano il presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni, il prefetto di Milano Luciana Lamorgese e gli altri prefetti delle province della Lombardia hanno firmato il testo dell'intesa tra la Regione Lombardia e il ministero dell'Interno che definisce le procedure e le responsabilità per lo svolgimento del referendum per l'autonomia del prossimo 22 ottobre. "Ringrazio - ha dichiarato Maroni al termine dell'incontro - il ministro dell'Interno e il prefetto di Milano per la leale collaborazione".