8 maggio 2018- 14:18 Lombardia: Fontana, Daverio nostro rappresentante cda Teatro alla Scala

Milano, 8 mag. (AdnKronos) - "Philippe Daverio è il nostro rappresentante nel consiglio di amministrazione della fondazione Teatro alla Scala". Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, durante la conferenza stampa di presentazione del festival di Musica Sacra, in programma a Pavia dal 19 al 27 maggio. Il critico d'arte, presente alla conferenza stampa, si è detto onorato dell'incarico assegnatogli ieri dalla Giunta regionale. "Non sono certo io - ha spiegato il presidente della Regione - a dover illustrare le competenze di Philippe Daverio. Sono sicuro che saprà rappresentarci nel migliore dei modi, offrendo un contributo qualificato e importante per tutto ciò che riguarda l'incarico che va a ricoprire".