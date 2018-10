31 ottobre 2018- 16:16 Lombardia: Fontana e Rolfi premiano vincitori concorso 'Territori mutanti'

Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi hanno premiato oggi, all'auditorium Testori di Palazzo Lombardia, a Milano - insieme alla presidente di Federparchi Lombardia e Parco Valle del Lambro, Eleonora Frigerio, al presidente Ersaf Alessandro Fede Pellone, ai dirigenti dell'ufficio scolastico regionale di Milano e di Arpa Lombardia Simona Chinelli e Alessandra Negriolli e a Valentina Bergero di Fondazione Lombardia per l'Ambiente - le classi vincitrici del concorso 'Territori mutanti', dedicato agli studenti lombardi di tutte le scuole e mirato a valorizzare le aree verdi della Lombardia, con particolare attenzioni ai parchi. "Per troppi anni -ha detto il presidente Fontana rivolgendosi agli studenti- la nostra società non ha avuto la necessaria attenzione per l'ambiente pensando che le risorse fossero eterne. E invece non è così. Penso per esempio all'acqua, un bene che deve essere tutelato con la massima attenzione e va utilizzata con grande rispetto".