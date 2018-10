29 ottobre 2018- 16:37 Lombardia: Fontana inaugura Tangenziale Morbegno, migliorerà accessibilità

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - Dieci chilometri di lunghezza, dallo svincolo di Cosio a quello di Tartano, due gallerie naturali di lunghezza complessiva di circa 5 chilometri e cinque viadotti. Un cunicolo di emergenza per l'evacuazione delle gallerie che corre parallelo all'infrastruttura e un costo di 280 milioni di euro, di cui 125 stanziati dalla Regione Lombardia. Questi i numeri principali della Tangenziale di Morbagno (So), inaugurata dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana con gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile), Massimo Sertori (Enti locali, Montagna e Piccoli comuni), Raffaele Cattaneo (Ambiente e Clima) e il sottosegretario ai Rapporti con il Consiglio regionale, Fabrizio Turba."Quando si inaugura un'opera pubblica importante come questa, che contribuisce a migliorare l'accessibilità a un territorio come quello della Valtellina, l'unica valle che riesce a tenere insieme agricoltura, impresa e turismo, è una grande festa per tutti -spiega Fontana-. Questa infrastruttura è la dimostrazione di una Lombardia che ha voglia di guardare al futuro e che non vuole fermarsi di fronte a nessuna difficoltà"."Spero -aggiunge- che l'inaugurazione di quest'opera sia foriera di un futuro ancora più roseo. Tutti quanti ci stiamo impegnando per portare i Giochi olimpici invernali del 2026 in Valtellina, se questo sogno si realizzerà, sarà stato ancora più utile essere riusciti a completare in tempo questo snodo viario". Entro l'anno, inoltre, dovrebbero partire anche i lavori della variante di Tirano che, insieme a quella di Morbegno "avvicinerà ulteriormente Milano alle montagne della Valtellina".