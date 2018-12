5 dicembre 2018- 20:37 Lombardia: Fontana incontra ministro esteri ungherese

Milano, 5 dic. (AdnKronos) - Incontro questa sera a Palazzo Lombardia tra il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, e una delegazione dell'Ungheria composta dal ministro degli Affari esteri e del commercio, Péter Szijjártó, dal vice Segretario di Stato per lo sviluppo delle Relazioni con Europa e America, Ferenc Kumin, dal Console Generale a Milano, Jenõ Csiszár, e dal Console Márk Berényi."L'interscambio tra Lombardia e Ungheria - ha detto il presidente - è costantemente in crescita, grazie anche agli incentivi offerti dal Paese di Orbán. Nel 2017 ha raggiunto i 3,55 miliardi di euro (1,55 di export e 2 di import) con un incremento del 15 per cento rispetto all'anno precedente. I primi dati 2018, relativi al semestre gennaio-giugno, confermano questo trend: esportiamo - ha aggiunto - soprattutto macchinari e apparecchi, prodotti in metallo, prodotti chimici". Con il ministro si sono affrontati anche altri temi: la migrazione e il "percorso verso l'autonomia" intrapreso dalla Lombardia. C'è da parte di entrambe le delegazioni, "la volontà di consolidare e sviluppare i rapporti di interscambio, importanti soprattutto per le nostre piccole e medie imprese".