18 aprile 2018 Lombardia: Fontana incontra presidenti province

Milano, 18 apr. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato i presidenti delle province della regione, rappresentate formalmente dal presidente dell'Unione della Province, Pier Luigi Mottinelli. "Ritengo - ha detto Fontana - siano urgenti interventi legislativi di livello nazionale: credo che questo possa essere il primo terreno comune di lavoro e impegno tra Regione Lombardia e province: concordare una forte e sinergica azione in campo nazionale per uscire dalle secche della stagione 'post Delrio' e 'post referendum costituzionale'. Ma, soprattutto bisogna dare concretezza alla richiesta di maggiori forme di autonomia, scaturita dall'esito del referendum".Le regioni "vivono oggi una nuova fase che le chiama all'assunzione di responsabilita' per rispondere alla domanda di un governo piu' vicino ai cittadini e al territorio. Una responsabilita' che potremo esercitare al meglio attraverso il riconoscimento di autonomia, sia nelle competenze, sia nell'utilizzo delle risorse". L'obiettivo condiviso del tavolo è "sviluppare da subito un percorso di lavoro e di approfondimento, che individui temi e soluzioni appropriate, ovviamente nel quadro di una comune assunzione di responsabilità".