LOMBARDIA: FONTANA, MARONI PREMIER? BRAVO IN QUALSIASI RUOLO

12 gennaio 2018- 09:48

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "Qualunque attività dovesse svolgere in politica Maroni credo che la svolgerebbe bene, la sua storia è lì a dimostrarlo". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a 'Mattino 5', rispondendo alla domanda su un eventuale futuro politico del presidente uscente.Che Maroni possa diventare premier, "non lo deve chiedere a me, non ne ho la più pallida idea" chiarisce. E se "come calciatore non era molto bravo", scherza Fontana, sicuramente "in politica lo è".