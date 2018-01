LOMBARDIA: FONTANA, MIA CANDIDATURA NEL SEGNO DELLA CONTINUITà

12 gennaio 2018- 10:09

Milano, 12 gen. (AdnKronos) - "La mia candidatura va nella direzione di proseguire l'ottimo lavoro nei precedenti cinque anni e in continuità con le tante iniziative che sono state fatte, promosse, realizzate e sono in fase di realizzazione". Lo ha detto il candidato del centrodestra alla presidenza di Regione Lombardia, Attilio Fontana, intervenendo a 'Mattino 5'.Inoltre, ha aggiunto, dopo che Maroni ha avviato il tavolo per l'autonomia, "penso che sia fondamentale portare a compimento, completare il percorso". Fontana cita ad esempio il tema della scuola "la cui competenza, oggi statale, verrà trasferita a regione Lombardia cui verrà trasferita, oltre la gestione, anche i fondi per svolgere quella funzione. Dato che i costi di Regione Lombardia sono assolutamente al di sotto della media nazionale, in tutti gli ambiti, chiaramente questo potrà comportare un risparmio di denaro che potrà essere utilizzato per incrementare altri settori".