LOMBARDIA: FONTANA, NECESSARIE NUOVE INFRASTRUTTURE PER TRAFFICO PIù SNELLO

17 gennaio 2018- 20:49

Milano, 17 gen. (AdnKronos) - "Questo pomeriggio ho avuto un incontro con la delegazione bresciana della Federazione Autotrasportatori Italiani, un incontro in cui mi sono state rivolte alcune richieste che condivido: più infrastrutture, più manutenzione e meno burocrazia". Lo afferma il candidato Governatore del centrodestra per la Regione Lombardia, Attilio Fontana. "A proposito delle nuove infrastrutture, che garantirebbero traffico più snello, meno inquinamento ed eviterebbero ulteriori delocalizzazione industriali, ritengo che sia necessario lo sviluppo del traffico cargo dell’aeroporto di Montichiari, la realizzazione della Corda Molle e l’autostrada della Val Trompia".A questo Fontana aggiunge il desiderio di impegnarsi "per implementare la diffusione dei distributori di carburanti ecologici, per agevolare il percorso dei giovani che vogliono intraprendere il mestiere di autista e che mi impegnerò a fare pressioni per migliorare l’efficienza degli uffici della motorizzazione".