LOMBARDIA: FONTANA RINUNCIA A VISITA AL LAMBRETTA DI MILANO

29 gennaio 2018- 12:28

Milano, 29 gen. (AdnKronos) - Attilio Fontana non visiterà il centro sociale Lambretta di Milano dopo le "minacce" ricevute. "Per senso di responsabilità, per non creare disagi agli abitanti del quartiere e non rischiare inutili incidenti, a fronte delle minacce di 'guerriglia' da parte dei centri sociali, mettendo a repentaglio anche l'incolumità degli agenti delle forze dell'ordine, ho deciso di soprassedere dalla mia visita all'area del centro sociale Lambretta di Milano", spiega in una nota il candidato alla presidenza della Regione Lombardia. La scelta non deve "illudere" chi non è in regola: "Una volta eletto presidente della Regione Lombardia farò tutto quanto in mio potere per contrastare l'abusivismo e l'illegalità e per far attuare gli sgomberi di tutti coloro che non sono in regola, ripristinando la legalità".