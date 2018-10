10 ottobre 2018- 20:04 Lombardia: Fontana, salone mobile Mosca fondamentale per verificare export (2)

(AdnKronos) - Anche l'assessore Caparini ha evidenziato la rilevanza delle imprese lombarde "soprattutto come Regione -ha detto- vogliamo aiutare la loro espansione nei mercati esteri, attraverso incentivi che consentano di farle conoscere al mondo intero". "Un'apertura internazionale per i prodotti italiani caratterizzati da un'alta affidabilità e innovazione tecnologica -conclude- costituisce sicuramente un volano per la crescita economica non solo della Lombardia, ma di tutto il Paese".