21 febbraio 2019- 19:34 Lombardia: Fontana, 'su autonomia non accetteremo accordi al ribasso'

Milano, 21 feb. (AdnKronos) - "Il percorso sull'autonomia va concluso bene e in tempi brevi, in stile lombardo, insomma. Dobbiamo dare una risposta non più rinviabile ai nostri cittadini che si sono espressi in un referendum. Siamo per un dibattito vero e nei contenuti, non siamo per inseguire fake news e mal di pancia tardivi. Dopo nove mesi di lavoro serio in accordo con il ministro Erika Stefani, non accetteremo accordi al ribasso". Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.